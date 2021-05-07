"Будьте прокляты!" Орлова жёстко ответила хейтерам в комментариях под фото с сыном

Экс-солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова буквально взорвалась от негативных комментариев в свой адрес. Дело в том, что на днях она опубликовала в "Инстаграме" фото вместе с сыном, душевно поздравив 20-летнего отпрыска с днём рождения.

"Моя самая грандиозная победа! Моя самая главная роль! Моё самое большое сокровище! Я всегда буду рядом с тобой! С днём рождения, сынок! — написала Орлова под фото.

Как пишет издание "Дни.ру", кроме тёплых пожеланий и добрых слов артистка прочла в свой адрес в комментариях не самые приятные выражения. Некоторые из них раскалили телеведущую до предела, и Орлова решила не молчать, а ответить хейтерам.

"Почему вообще незнакомый человек может позволить себе написать гадость?! С одной стороны, хочется сказать — будьте счастливы. С другой — будьте прокляты", — написала она в ярости в своём инстаграме.

Преданные фанаты, в свою очередь, поддержали Орлову и даже дали ей советы на будущее. Так, многие из них призвали звезду поберечь нервы и блокировать профили ненавистников.

"Счастливые люди не злые, не обращайте внимания", "Человек как сосуд: чем наполнен, то и выплёскивается!", "Олечка, это просто зависть, а от неё человек становится злым", "А зачем им сострадать? Сразу посылать лесом!" — посоветовали поклонники телеведущей.

Ольга Орлова — российская певица и актриса, участница поп-группы "Блестящие" с 1995 по 2000 год, с 2017 года артистка стала ведущей телешоу "Дом-2". Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

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