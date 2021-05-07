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Блогер из Владивостока продал шею под рекламу и заработал миллион за час

По условиям сделки, татуировки не будут чем-либо перекрываться и останутся навсегда.

7 мая 2021, 16:28
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

Уроженец Владивостока Егор Онопко, также известный как Onоkonda, в качестве рекламы набил на шее татуировку с инстаграм-никами девяти людей. В беседе с Лайфом эпатажный блогер объяснил свои мотивы.

"Я занимаюсь маркетингом и продвижением брендов уже не первый год, последнее время я занимался продвижением личных брендов. Со своими подписчиками было обсуждение по поводу рекламных интеграций и прочего: почему на улицах наших городов – даже не в нашей провинциях, а в столице и Северной столице – просто рекламный коллапс на баннерах. Условно даже заходишь в какую-нибудь кафешку и у них там нет нормального баннера на двери. Это обсуждение зашло к тому, что есть возможность прорекламироваться на 6 человек, возможно даже не в шутку. В дальнейшем, тема развилась. Я, как маркетолог с опытом работы, сказал, что "окей давайте, продам рекламу на шее", – рассказал Онопко.

Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства: фото до и после

Эти тату стали ошибками молодости, но сейчас выглядят как произведения искусства: фото до и после

Собеседник Лайфа объяснил, что "вечером открыл продажи" и тем же вечером их и закрыл. Стоимость одной рекламной интеграции начиналась от 100 000 рублей.

По условиям сделки, татуировки не будут чем-либо перекрываться и останутся навсегда. Таким образом, блогеру удалось отметить девять аккаунтов из разных стран СНГ. Последнее было условием Онопко, которое позволило увеличить охват рекламы.

Модель временно ослепла из-за тату на глазах, и вот почему она нисколько об этом не жалеет

Модель временно ослепла из-за тату на глазах, и вот почему она нисколько об этом не жалеет

А ранее жительница Таиланда покрыла 98% своего тела татуировками, и её стали принимать за наркоторговца.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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