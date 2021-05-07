Блогер из Владивостока продал шею под рекламу и заработал миллион за час

"Я занимаюсь маркетингом и продвижением брендов уже не первый год, последнее время я занимался продвижением личных брендов. Со своими подписчиками было обсуждение по поводу рекламных интеграций и прочего: почему на улицах наших городов – даже не в нашей провинциях, а в столице и Северной столице – просто рекламный коллапс на баннерах. Условно даже заходишь в какую-нибудь кафешку и у них там нет нормального баннера на двери. Это обсуждение зашло к тому, что есть возможность прорекламироваться на 6 человек, возможно даже не в шутку. В дальнейшем, тема развилась. Я, как маркетолог с опытом работы, сказал, что "окей давайте, продам рекламу на шее", – рассказал Онопко.