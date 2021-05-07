Влюблённые сделали из заброшенного бунгало своё первое семейное гнёздышко: фото до и после ремонта
Переезд всегда сопряжён с невероятными нервами, но у пары из Эссекса, Англия, на этот случай был подготовлен целый проект. Тем более что Кейт и Пол собрались жить в бунгало, которое находилось в заброшенном состоянии более четырёх лет. Влюблённые, которым сейчас всего по 22 года, приобрели свою первую недвижимость во время пандемии, поэтому у них было достаточно времени для её ремонта.
Кейт делилась процессом в Instagram и TikTok, выкладывая впечатляющие фото до и после ремонта. На старых снимках видно, что прежний интерьер был непригодным для жизни, но пара совершила невероятное. Ведь сейчас это стильный и современный дом.
О заброшенном здании девушка услышала от соседей. Обрадовавшись такой удаче, Кейт сразу же стала узнавать его стоимость, надеясь, что она будет минимальной. Однако не тут-то было. Владелец назначил приличную цену.
Банк отказал влюблённым в кредите, но, к счастью, у Кейт были накопленные деньги и, пока они договаривались с хозяевами, удалось накопить оставшуюся сумму. Общую цену девушка называть не стала.
Масштабы предстоящей работы были необъятными, ведь начинали буквально с нуля — пара очистила дом от всего старого. Кроме того, пришлось устанавливать центральное отопление и приводить в порядок проводку, сообщает The Sun.
В доме поставили новые окна, заменили всё в ванной комнате и на кухне. В целом на его обустройство ушло 35 тыс. фунтов (3,6 млн в рублях), с учётом того что на многие вещи Кейт удалось выбить скидку.
Девушка также посоветовала тем, кому предстоит ремонт, поискать мебель в группах в Facebook. По её словам, там можно найти действительно красивые вещи, но по приятной цене.
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