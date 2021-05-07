Влюблённые сделали из заброшенного бунгало своё первое семейное гнёздышко: фото до и после ремонта

Кейт делилась процессом в Instagram и TikTok, выкладывая впечатляющие фото до и после ремонта. На старых снимках видно, что прежний интерьер был непригодным для жизни, но пара совершила невероятное. Ведь сейчас это стильный и современный дом.

Фото © Instagram / thebungalow_reno

О заброшенном здании девушка услышала от соседей. Обрадовавшись такой удаче, Кейт сразу же стала узнавать его стоимость, надеясь, что она будет минимальной. Однако не тут-то было. Владелец назначил приличную цену.

Фото © Instagram / thebungalow_reno

Банк отказал влюблённым в кредите, но, к счастью, у Кейт были накопленные деньги и, пока они договаривались с хозяевами, удалось накопить оставшуюся сумму. Общую цену девушка называть не стала.

Фото © Instagram / thebungalow_reno

Масштабы предстоящей работы были необъятными, ведь начинали буквально с нуля — пара очистила дом от всего старого. Кроме того, пришлось устанавливать центральное отопление и приводить в порядок проводку, сообщает The Sun.

Фото © Instagram / thebungalow_reno

В доме поставили новые окна, заменили всё в ванной комнате и на кухне. В целом на его обустройство ушло 35 тыс. фунтов (3,6 млн в рублях), с учётом того что на многие вещи Кейт удалось выбить скидку.

Фото © Instagram / thebungalow_reno

Девушка также посоветовала тем, кому предстоит ремонт, поискать мебель в группах в Facebook. По её словам, там можно найти действительно красивые вещи, но по приятной цене.

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