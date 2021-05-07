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"Пухляш" из клипа Little Big в Анапе вызвал на танцевальную дуэль фонтан

Дмитрий Красилов порадовал не только своих поклонников, но и случайно проходивших мимо туристов.

7 мая 2021, 12:40

Фото © Instagram / dimakrasilove

"Пухляш" из клипа Little Big в Анапе вызвал на танцевальную дуэль фонтан. Видео © Instagram / dimakrasilove

Танцор Дмитрий Красилов, засветившийся в клипе Little Big и мгновенно восхитивший россиян, порадовал своих поклонников и случайных прохожих танцевальным батлом с анапинским фонтаном. Об этом сообщает kp.ru.

"Друзья, срочно участвуем в батле: Димас против танцующих фонтанов! Срочно отправляй смс на номер 8-926-..!) Или можешь просто поставить смайлик, за кого ты больше переживал и болел! Ну а нам удачи и до встречи во втором раунде!" — подписал видео в "Инстаграме" Дмитрий.

В данный момент Дмитрий с семьёй отдыхают на российском курорте. Там любимец публики помимо занятий блогерской деятельностью наслаждается природой и гуляет. Во время одного из таких променадов он и заснял свою дуэль с фонтаном, которая моментально стала хитом в Сети.

Группа Little Big выпустила новый клип, но его от нападок не спас даже Пухляш

Группа Little Big выпустила новый клип, но его от нападок не спас даже Пухляш

"Вы солнечный человечек, дарящий положительные эмоции"; "Димас, ну вы и затейник! Восхищаюсь. Браво!" — написали ему в комментариях поклонники.

Ранее Лайф рассказывал, как заключённые сделали фееричную пародию на клип Little Big, порвавший Евровидение.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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