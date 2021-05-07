"Пухляш" из клипа Little Big в Анапе вызвал на танцевальную дуэль фонтан. Видео © Instagram / dimakrasilove

Танцор Дмитрий Красилов, засветившийся в клипе Little Big и мгновенно восхитивший россиян, порадовал своих поклонников и случайных прохожих танцевальным батлом с анапинским фонтаном. Об этом сообщает kp.ru.

"Друзья, срочно участвуем в батле: Димас против танцующих фонтанов! Срочно отправляй смс на номер 8-926-..!) Или можешь просто поставить смайлик, за кого ты больше переживал и болел! Ну а нам удачи и до встречи во втором раунде!" — подписал видео в "Инстаграме" Дмитрий.

В данный момент Дмитрий с семьёй отдыхают на российском курорте. Там любимец публики помимо занятий блогерской деятельностью наслаждается природой и гуляет. Во время одного из таких променадов он и заснял свою дуэль с фонтаном, которая моментально стала хитом в Сети.

"Вы солнечный человечек, дарящий положительные эмоции"; "Димас, ну вы и затейник! Восхищаюсь. Браво!" — написали ему в комментариях поклонники.

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