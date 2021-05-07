Проклятие последней "Фабрики звёзд": куда пропали 7 участников, которые раньше блистали на сцене

Влад Соколовский, Юлия Паршута, Рита Дакота — эти имена сегодня ещё кто-то помнит. Они принадлежат выпускникам седьмой "Фабрики звёзд", которая подвела черту под всем проектом в 2007 году. Но в ней приняли участие и те, кого вряд ли можно назвать знаменитостью. Посмотрим, что с ними стало.

Наталья Тумшевиц

Скриншот видео: YouTube / amigoshub / Фото © Instagram / natalytumsevica

Наталья родилась в Риге. Уже в 11 лет стала финалисткой конкурса "Утренняя звезда", однако на "Фабрике" ничем особенным себя не проявила. После шоу у неё начались проблемы со здоровьем. Поправившись, в 2009 году Наталья приняла участие в латвийском отборочном туре "Евровидения". Позже девушка отучилась в Нью-Йоркском университете. С музыкой она не завязала до сих пор.

Георгий Иващенко

Скриншот видео: YouTube / Дмитрий Злобин / Фото © Instagram / ivashche

После "Фабрики" Георгий стал ведущим на "Муз-ТВ". При этом он не прекращал писать песни и в какой-то момент решил вернуться на сцену. Впрочем, настоящей звездой бывший "фабрикант" так и не стал. А на ТВ он иногда появляется ещё и в качестве участников шоу перевоплощений.

Екатерина Цыпина

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / katyatsypina

У Екатерины нет музыкального образования, но это не помешало ей пройти кастинг "Фабрики". До этого она работала в одном из автосалонов Уфы. Однако мечта о большой сцене так и не сбылась. После "выпуска" у Екатерины не появилось ни одной новой песни, хотя во время шоу ходили слухи, что Меладзе хочет создать группу с её участием.

Алексей Светлов

Скриншот видео: YouTube / Amazing Music / Фото © Instagram / alex_svetlove

На "Фабрике звезд – 7" 27-летний Алексей Светлов был самым возрастным. С шоу он вылетел одним из первых. Потом были попытки добиться успеха в других телепроектах, но везде он терпел неудачу. Однако Светлов не опустил руки и продолжает заниматься творчеством, например, ведёт мероприятия.

Филипп Чиньянга

Фото © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / Знаменитости и звёзды шоу-бизнеса : знай обо всем

Филипп вырос в детском доме в Белгороде. С малых лет он принимал участие в различных конкурсах. Попала в его послужной список и "Фабрика". На проекте он продержался недолго, покинув его уже после первого отчётного концерта. В итоге "фабрикант" вернулся домой и ушёл в армию. На этом его карьера в шоу-бизнесе закончилась.

Юлия Земская

Фото © "Кинопоиск"

Юля была в числе запасных участников, которые сражались за место в "звёздном доме", где уже проживали 14 основных конкурсантов. Но в обойму "фабрикантов" она в итоге так и не попала. Тем не менее после шоу девушка продолжила заниматься музыкой. Потом она вышла замуж и отучилась в МГУ на факультете искусств.

Елена Мицук

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / lina_mitsuki

Мицук, как и Земская, не вошла в основной состав участников седьмой "Фабрики". После шоу она несколько лет пела в малоизвестном женском трио Real O. Сейчас Елена пытается построить сольную карьеру, пишет песни и стихи.

Авторы