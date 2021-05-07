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Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки

Обычно на фото Мэнди любит редактировать различные несовершенства, но в этот раз она решила продемонстрировать всё как есть.

7 мая 2021, 13:30

Фото © Instagram / sassy.mandy

Популярная 26-летняя модель Мэнди Милано из Онтарио, Канада, поражает воображение фанатов своими пышными формами и осиной талией. Чтобы быть идеальной во всём, девушка часто фотошопит снимки, убирая неровности на коже. Однако такие действия вселяют комплексы в её подписчиц, поэтому в этот раз модель решила обойтись без обработки, представ в естественном виде.

Фото © Instagram / sassy.mandy

Фото © Instagram / sassy.mandy

На фото Мэнди позировала на кровати в боди с животным принтом. Модель сделала нюдовый макияж, который идеально сочетался с нарядом и её загорелой кожей, а длинные чёрные волосы собрала в высокий хвост. Чтобы поклонники не пропустили послание на снимке, модель подписала его так: "Моё боди — как у гепарда, но мои полоски — как у тигра". В комментариях фанаты одобрили поступок Мэнди.

Фото © Instagram / sassy.mandy

Фото © Instagram / sassy.mandy

На самом деле растяжки прекрасны и смотрятся идеально

kayden_h16

Как ни крути — ты в любом случае будешь сексуальна


jayc01477

Обожаю тебя и твои "тигриные полоски"!


adonis.hayes.50

Фото © Instagram / sassy.mandy

Фото © Instagram / sassy.mandy

Своими идеальными формами модель уже завоевала любовь 1,2 млн подписчиков, которым она регулярно демонстрирует себя со всех сторон, не стесняясь излишне оголяться. На профессиональных снимках Мэнди для рекламы часто можно найти ретушь, но на фото для себя девушка предпочитает появляться без прикрас. Модель пытается на своём примере доказать подписчицам, что даже с целлюлитом и растяжками можно оставаться красивой.

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Модель снялась для Playboy обнажённой спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребёнка

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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