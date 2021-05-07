Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки
Обычно на фото Мэнди любит редактировать различные несовершенства, но в этот раз она решила продемонстрировать всё как есть.
Популярная 26-летняя модель Мэнди Милано из Онтарио, Канада, поражает воображение фанатов своими пышными формами и осиной талией. Чтобы быть идеальной во всём, девушка часто фотошопит снимки, убирая неровности на коже. Однако такие действия вселяют комплексы в её подписчиц, поэтому в этот раз модель решила обойтись без обработки, представ в естественном виде.
На фото Мэнди позировала на кровати в боди с животным принтом. Модель сделала нюдовый макияж, который идеально сочетался с нарядом и её загорелой кожей, а длинные чёрные волосы собрала в высокий хвост. Чтобы поклонники не пропустили послание на снимке, модель подписала его так: "Моё боди — как у гепарда, но мои полоски — как у тигра". В комментариях фанаты одобрили поступок Мэнди.
На самом деле растяжки прекрасны и смотрятся идеально
Как ни крути — ты в любом случае будешь сексуальна
Обожаю тебя и твои "тигриные полоски"!
Своими идеальными формами модель уже завоевала любовь 1,2 млн подписчиков, которым она регулярно демонстрирует себя со всех сторон, не стесняясь излишне оголяться. На профессиональных снимках Мэнди для рекламы часто можно найти ретушь, но на фото для себя девушка предпочитает появляться без прикрас. Модель пытается на своём примере доказать подписчицам, что даже с целлюлитом и растяжками можно оставаться красивой.
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