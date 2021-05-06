Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Модель временно ослепла из-за тату на глазах, и вот почему она нисколько об этом не жалеет

26-летняя Сара Саббат из Эль-Пасо, штат Техас, США, одержима татуировками. Настолько, что даже решила закрасить себе белки глаз. Но процесс прошёл не так гладко, как предполагалось.

6 мая 2021, 13:30

Фото © Instagram / sarahsabbath. Скриншот © YouTube / Truly

Тату-модель отправилась к татуировщику в предвкушении новой модификации, но работа мастера пошла не по плану. Он добавил слишком мало физиологического раствора и слишком много чернил, и это привело к тому, что девушка временно ослепла.

Слева — Сара до трансформаций. Фото © Instagram / sarahsabbath

Слева — Сара до трансформаций. Фото © Instagram / sarahsabbath

После Сара посетила окулиста, купила глазные капли и принялась ждать. Зрение постепенно возвращалось, но проблемы с ним остались до сих пор.

Скриншот © YouTube / Truly. Фото © Instagram / sarahsabbath

Скриншот © YouTube / Truly. Фото © Instagram / sarahsabbath

Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор. Мне было некомфортно на ярком свету, некомфортно находиться на улице. Я очень, очень расстраивалась из-за этого

Сара Саббат

Фото © Instagram / sarahsabbath

Фото © Instagram / sarahsabbath

Однако, несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чём не жалеет, ведь татуировки сделали её сильнее. Сара также отметила, что из-за её рисунков на теле люди часто думают, что у неё нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

Фото © Instagram / sarahsabbath

Фото © Instagram / sarahsabbath

Мои тату важны для меня, потому что они помогли мне стать более сильным человеком. <...> Они — мой щит... Это образ жизни и часть меня. Я никогда не перестану делать татуировки

Сара Саббат

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей

4 мая, 12:00

Котёнка собирались усыпить из-за плоского носа, но стоило в него поверить, и он покорил весь мир

сегодня в 06:00

Девушка смешно отомстила парню, который всё время уделял приставке, и теперь его мысли лишь об одном

сегодня в 12:00

Инфекционист объяснил, почему вакцину от Moderna признали лучшей в мире

сегодня в 14:27

Эстония заявила о нарушении границы российским Ил-96

сегодня в 14:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1