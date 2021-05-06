Модель временно ослепла из-за тату на глазах, и вот почему она нисколько об этом не жалеет

Тату-модель отправилась к татуировщику в предвкушении новой модификации, но работа мастера пошла не по плану. Он добавил слишком мало физиологического раствора и слишком много чернил, и это привело к тому, что девушка временно ослепла.

Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор. Мне было некомфортно на ярком свету, некомфортно находиться на улице. Я очень, очень расстраивалась из-за этого

Однако, несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чём не жалеет, ведь татуировки сделали её сильнее. Сара также отметила, что из-за её рисунков на теле люди часто думают, что у неё нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.