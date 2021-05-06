Модель временно ослепла из-за тату на глазах, и вот почему она нисколько об этом не жалеет
26-летняя Сара Саббат из Эль-Пасо, штат Техас, США, одержима татуировками. Настолько, что даже решила закрасить себе белки глаз. Но процесс прошёл не так гладко, как предполагалось.
Фото © Instagram / sarahsabbath. Скриншот © YouTube / Truly
Тату-модель отправилась к татуировщику в предвкушении новой модификации, но работа мастера пошла не по плану. Он добавил слишком мало физиологического раствора и слишком много чернил, и это привело к тому, что девушка временно ослепла.
Слева — Сара до трансформаций. Фото © Instagram / sarahsabbath
После Сара посетила окулиста, купила глазные капли и принялась ждать. Зрение постепенно возвращалось, но проблемы с ним остались до сих пор.
Скриншот © YouTube / Truly. Фото © Instagram / sarahsabbath
Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор. Мне было некомфортно на ярком свету, некомфортно находиться на улице. Я очень, очень расстраивалась из-за этого
Однако, несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чём не жалеет, ведь татуировки сделали её сильнее. Сара также отметила, что из-за её рисунков на теле люди часто думают, что у неё нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.
Мои тату важны для меня, потому что они помогли мне стать более сильным человеком. <...> Они — мой щит... Это образ жизни и часть меня. Я никогда не перестану делать татуировки
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