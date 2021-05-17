В "Спартаке" одобрили назначение Витории на пост главного тренера

В ближайшие дни он подпишет контракт с москвичами. Ранее португальские и российские СМИ сообщали, что Витория с большой долей вероятности возглавит "Спартак" .

"Спартак" попал в ЛЧ, "Ротор" близок к ФНЛ: в РПЛ идёт последний день сезона

Добавим, что предыдущий наставник красно-белых Доменико Тедеско завершил свою работу в клубе после окончания сезона. При нём команда завоевала серебряные медали РПЛ и попала в квалификацию Лиги чемпионов.