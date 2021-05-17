В "Спартаке" одобрили назначение Витории на пост главного тренера
Ранее команду покинул немецкий специалист Доменико Тедеско, с которым красно-белые взяли серебряные медали РПЛ.
Фото © Zuma / TASS
Совет директоров московского "Спартака" одобрил кандидатуру португальца Руя Витории на пост главного тренера команды, сообщает "Спорт-Экспресс".
В ближайшие дни он подпишет контракт с москвичами. Ранее португальские и российские СМИ сообщали, что Витория с большой долей вероятности возглавит "Спартак".
Добавим, что предыдущий наставник красно-белых Доменико Тедеско завершил свою работу в клубе после окончания сезона. При нём команда завоевала серебряные медали РПЛ и попала в квалификацию Лиги чемпионов.
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