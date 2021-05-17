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В "Спартаке" одобрили назначение Витории на пост главного тренера

Ранее команду покинул немецкий специалист Доменико Тедеско, с которым красно-белые взяли серебряные медали РПЛ.

17 мая, 13:52
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Совет директоров московского "Спартака" одобрил кандидатуру португальца Руя Витории на пост главного тренера команды, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тедеско попрощался с фанатами после матча "Спартак" — "Химки"

Тедеско попрощался с фанатами после матча "Спартак" — "Химки"

В ближайшие дни он подпишет контракт с москвичами. Ранее португальские и российские СМИ сообщали, что Витория с большой долей вероятности возглавит "Спартак".

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"Спартак" попал в ЛЧ, "Ротор" близок к ФНЛ: в РПЛ идёт последний день сезона

Добавим, что предыдущий наставник красно-белых Доменико Тедеско завершил свою работу в клубе после окончания сезона. При нём команда завоевала серебряные медали РПЛ и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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