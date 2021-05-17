Дело в отношении Михаила Меня прекращено за истечением срока давности

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня в связи с истечением срока давности.

"Уголовное дело Меня прекращено в связи с истечением срока давности", — сказали в суде агентству ТАСС.

Напомним, что в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей 18 ноября 2020 года. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде.