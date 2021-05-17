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Дело в отношении Михаила Меня прекращено за истечением срока давности

Аудитору Счётной палаты грозило до десяти лет лишения свободы за растрату 700 млн рублей.

17 мая, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня в связи с истечением срока давности.

Экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню смягчили меру пресечения

Экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню смягчили меру пресечения

"Уголовное дело Меня прекращено в связи с истечением срока давности",  сказали в суде агентству ТАСС.

Напомним, что в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей 18 ноября 2020 года. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде.

Михаил Мень назвал недоразумением дело о растрате 700 миллионов рублей и не признал вину

Михаил Мень назвал недоразумением дело о растрате 700 миллионов рублей и не признал вину

Михаил Мень в период с 2005 по 2013 год был главой Администрации Ивановской области. В ноябре 2013 года он стал министром строительства и ЖКХ РФ, эту должность занимал до мая 2018-го, после чего стал аудитором Счётной палаты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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