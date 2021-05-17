Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка
Ранее мать парня рассказала, что её сына оклеветали, а найденное оружие стреляет страйкбольными пулями и к тому же неисправно.
Фото © LIFE
Дома у 16-летнего подростка из Москвы, которого знакомая обвинила в планах устроить расстрел в школе, полицейские обнаружили настоящий арсенал.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, помимо пневматического револьвера у него нашли страйкбольный пистолет Beretta, пневматический автомат АКС-74, а также тубус от гранатомёта, предположительно, РПГ-18 "Муха". Ранее мать подростка рассказала Лайфу, что оружие неисправно, а купить такое можно "где угодно". Женщина также заявила, что её сын до пандемии занимался в патриотическом клубе, а сейчас его просто оклеветали.
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Напомним, обыски в доме 16-летнего подростка прошли после того, как его подруга рассказала о планах парня устроить стрельбу в столичной школе.
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