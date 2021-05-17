Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

Ранее мать парня рассказала, что её сына оклеветали, а найденное оружие стреляет страйкбольными пулями и к тому же неисправно.

17 мая, 14:15
4530
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Дома у 16-летнего подростка из Москвы, которого знакомая обвинила в планах устроить расстрел в школе, полицейские обнаружили настоящий арсенал.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, помимо пневматического револьвера у него нашли страйкбольный пистолет Beretta, пневматический автомат АКС-74, а также тубус от гранатомёта, предположительно, РПГ-18 "Муха". Ранее мать подростка рассказала Лайфу, что оружие неисправно, а купить такое можно "где угодно". Женщина также заявила, что её сын до пандемии занимался в патриотическом клубе, а сейчас его просто оклеветали.

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Напомним, обыски в доме 16-летнего подростка прошли после того, как его подруга рассказала о планах парня устроить стрельбу в столичной школе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1