Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, помимо пневматического револьвера у него нашли страйкбольный пистолет Beretta, пневматический автомат АКС-74, а также тубус от гранатомёта, предположительно, РПГ-18 "Муха". Ранее мать подростка рассказала Лайфу, что оружие неисправно, а купить такое можно "где угодно". Женщина также заявила, что её сын до пандемии занимался в патриотическом клубе, а сейчас его просто оклеветали.