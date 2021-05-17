Дзюба — об игроках "Спартака": Какие же они симулянты

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба назвал симулянтами футболистов "Спартака", вспоминая матч между командами в декабре прошлого года.

"Что ещё бесило, особенно в этом матче, так это то, какие же они симулянты! Ну реально. Это правда. Да, Тедеско даёт им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Я понимаю, что Тедеско их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали", — сказал Дзюба на ютуб-канале "Грустная передача о футболе".

Отдельным видом искусства Дзюба назвал падения партнёра по сборной Александра Соболева, а защитник красно-белых Самюэль Жиго и вовсе взял руку форварда и сам ударил себя.

"Я стою и думаю: "Так, стоп, VAR же есть. Значит, меня точно не удалят". Рефери говорит мне: "Я всё вижу, я в шоке". А если б не было VAR и он себя до крови ударил… Мне бы потом игр пять дисквалификации ещё дали", — добавил Дзюба.