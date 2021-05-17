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СМИ узнали о "секретной армии США" численностью в 60 тысяч человек

Её оперативники работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.

17 мая, 14:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Последнее десятилетие Пентагон создавал секретную армию численностью в 60 тысяч человек для выполнения особых задач. Такое заявление сделало издание Newsweek, ссылаясь на своё двухлетнее расследование.

По их подсчётам, численность этого военного формирования в десятки раз превышает количество тайно работающих сотрудников ЦРУ. Согласно данным расследования, эти оперативники работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.

По данным Newsweek, чтобы обеспечить эту тайную армию, около 130 частных компаний ежегодно тратят более 900 миллионов долларов. Речь идёт о создании фальшивых документов, оплаты счетов и налогов агентов, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки на Ближнем Востоке и в Африке.

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Состав секретного подразделения неравномерен: более половины его бойцов составляют операторы сил специального назначения США. Их основной задачей является выслеживание и ликвидация террористических угроз по всему миру.

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Самым же новым и быстрорастущим подразделением этой армии является отдел кибербезопасности, сотрудники которого работают под вымышленными именами и собирают в Сети информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях. Как считают авторы расследования, бойцы этой армии нужны Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

Ранее армии США предсказали крах в случае серьёзного военного конфликта. По словам эксперта, в Штатах большая часть военного оборудования закупалась ещё в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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