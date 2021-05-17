Знак ухода из "Ювентуса": в Сеть слили видео, на котором Роналду увозит свои машины из Турина

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, судя по всему, решил покинуть команду в ближайшее время. К такому выводу может подтолкнуть опубликованное в Сети видео, на котором машины португальца загружают в специальный автовоз.

На кадрах видно, как внутрь грузовика заезжает сначала один дорогой автомобиль, а рядом, словно "в очереди", стоят ещё несколько машин. При этом автовоз принадлежит известной португальской компании Rodo Cargo. Любопытно, но несколько лет назад похожее видео с прибывающими в Турин автомобилями суперзвезды стало знаком к его скорому переходу в "Ювентус", о чём позже было официально объявлено.