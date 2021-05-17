Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани, есть пострадавшие

Предварительным виновником аварии называют 20-летнего водителя ВАЗа, за которым числится ряд нарушений, в том числе превышение скорости и пересечение сплошной.

17 мая, 14:51
3483
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Авария произошла в Тбилисском районе Краснодарского края в районе поворота на село Шереметьевское. По информации Лайфа, ВАЗ-21099 на скорости врезался в зад школьного автобуса, после чего тот перевернулся на крышу. Фото и видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани

Видео © LIFE

Предварительно, известно, что в автобусе в этот момент было двое детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2011 года рождения, их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в ЦРБ Тбилисского района. Кроме того, была госпитализирована сопровождавшая школьников учительница.

Тяжело пострадал 20-летний водитель ВАЗа, которого после столкновения зажало в искорёженном кузове легковушки. Его помогали извлекать из салона спасатели с помощью специального оборудования. Был ли виновник ДТП на момент аварии трезв, выясняется. По данным Лайфа, за ним числится несколько нарушений ПДД, среди которых превышение скорости и пересечение сплошной.

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о ДТП с детьми на Ставрополье

Ранее Лайф рассказывал о страшной аварии, которая произошла на трассе в Ставропольском крае, по которой ехали юные спортсменки из Волгограда на соревнования по баскетболу в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Сочи оперативники разыскивают педофила, который напал на первоклассницу

вчера в 13:19

Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

вчера в 18:13

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1