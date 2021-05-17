Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани, есть пострадавшие

Авария произошла в Тбилисском районе Краснодарского края в районе поворота на село Шереметьевское. По информации Лайфа, ВАЗ-21099 на скорости врезался в зад школьного автобуса, после чего тот перевернулся на крышу. Фото и видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани Видео © LIFE

Предварительно, известно, что в автобусе в этот момент было двое детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2011 года рождения, их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в ЦРБ Тбилисского района. Кроме того, была госпитализирована сопровождавшая школьников учительница.