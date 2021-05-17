Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани, есть пострадавшие
Предварительным виновником аварии называют 20-летнего водителя ВАЗа, за которым числится ряд нарушений, в том числе превышение скорости и пересечение сплошной.
Фото © LIFE
Авария произошла в Тбилисском районе Краснодарского края в районе поворота на село Шереметьевское. По информации Лайфа, ВАЗ-21099 на скорости врезался в зад школьного автобуса, после чего тот перевернулся на крышу. Фото и видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани
Видео © LIFE
Предварительно, известно, что в автобусе в этот момент было двое детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2011 года рождения, их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в ЦРБ Тбилисского района. Кроме того, была госпитализирована сопровождавшая школьников учительница.
Тяжело пострадал 20-летний водитель ВАЗа, которого после столкновения зажало в искорёженном кузове легковушки. Его помогали извлекать из салона спасатели с помощью специального оборудования. Был ли виновник ДТП на момент аварии трезв, выясняется. По данным Лайфа, за ним числится несколько нарушений ПДД, среди которых превышение скорости и пересечение сплошной.
Ранее Лайф рассказывал о страшной аварии, которая произошла на трассе в Ставропольском крае, по которой ехали юные спортсменки из Волгограда на соревнования по баскетболу в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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