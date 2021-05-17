Жириновский выступил за переезд Госдумы в новое здание после инцидента с отвалившейся буквой "А"

Лидер ЛДПР добавил, что это далеко не первый случай, который доказывает его правоту: здание уже отнюдь не новое, поэтому в нём постоянно что-то протекает и ломается.

Парламент — это лицо государства, и нельзя допускать таких казусов, как на минувших выходных, когда со здания нижней палаты парламента ветер сдул букву "А". Для лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского этот инцидент стал последней каплей, после чего он заявил Лайфу, что Госдуме пора съехать в новое здание.

"В самой ситуации нет ничего уникального. В Москве был сильный ветер, где-то могло сдуть вывеску или букву. Но, с другой стороны, парламент — это лицо, главный орган представительной власти в стране. Конечно, нельзя допускать таких казусов. Это всё равно что часовой стоит у Вечного огня в Александровском саду, а у него зуба нет или фуражка упала — производит такое небрежное впечатление. Хорошо на авторитете власти это точно не отражается", — сказал он.

Жириновский добавил, что это далеко не первый случай, который доказывает его правоту: здание уже отнюдь не новое, поэтому в нём постоянно что-то протекает и ломается.

"И в последние годы действительно часто появляются похожие новости. То потолок в зале заседаний протёк, то в фундаменте обнаружили пустоты, то кресло под депутатом сломалось. И это только то, на что журналисты внимание обратили. А сколько всего за кадром", — посетовал Владимир Вольфович на ветхость строения.

Помимо этого, парламентарий добавил, что нынешняя локация просто-напросто не рассчитана на количество людей, которое ежедневно там работает или же приезжает по деловым вопросам.

"Депутаты сидят в кабинетах-клетушках. Где им принимать граждан? Все интервью, выставки — всё в коридоре, на лестнице. Ведь наше нынешнее здание — это бывший Госплан, где работало 300–400 человек, а сейчас четыре тысячи! Зал заседаний — это бывший кинотеатр для работников. И зданию ведь уже 85 лет. Оно мало того, что не предназначено для работы парламента, так ещё и полностью устарело. Да и расположение не самое лучшее. Мы в самом центре Москвы. Тысячи чиновников приезжают к нам — парковка маленькая, всем места не хватает. Это плохо влияет на загруженность дорог в центре", — поделился Жириновский.

При этом депутат заявил, что и проект, и земля под новое здание уже давно готовы и его готовы построить, но этого пока не происходит. Жириновский надеется, что в новом здании Госдумы всем будет удобно работать, где будут "нормальные приёмные для граждан, где будет пресс-центр, телестудии": "Вот это будет настоящее лицо власти, без оторвавшихся букв — красивое и удобное для всех".