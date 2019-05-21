В фундаменте Госдумы обнаружили пустоты и заявили о возможности обрушения

По словам депутата, обрушение может произойти в любой момент, здание исследуют специалисты.

Вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев сообщил, что строители нашли две пустоты в фундаменте здания Госдумы. Если обнаружат новые провалы, то его признают аварийным.

— Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое. В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются, — передаёт ТАСС слова депутата.

Лебедев добавил, что в любой момент здание "вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал".

Однако председатель Национальной организации проектировщиков Азарий Лапидус не спешит делать такие выводы. Он участвовал в обследовании здания и подтвердил, что из-за долгой эксплуатации в фундаменте действительно есть пустоты, но это не приведёт к обрушению.

— Рухнуть здание не может. Я не думаю, что это приведёт к выселению комплекса, — рассказал URA.RU строитель.