Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Петербурге разворачивают более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

Темпы заражения в Северной столице увеличились почти на 30% по сравнению с прошлой неделей. А за последние сутки в городе выявили 763 новых пациента с ковидом.

17 мая, 15:12
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Больницы Санкт-Петербурга из-за роста заболеваемости CoViD-19 вновь открывают дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Главный инфекционист ФМБА объяснил рост случаев ковида беспечностью россиян на майских праздниках

Главный инфекционист ФМБА объяснил рост случаев ковида беспечностью россиян на майских праздниках

"С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". Здесь подготовлено 97 коек для пациентов с пневмонией и CoViD-19, из них 7 реанимационных коек. С 21 мая городская больница 38 имени Н.А. Семашко возобновит приём инфекционных пациентов, здесь подготовлено 260 коек", — говорится в сообщении.

Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок

Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок

Отметим, что темпы заражения в Петербурге увеличились почти на 30% в сравнении с прошлой неделей. По сравнению с прошлым воскресеньем, 9 мая, число новых случаев заражения в Северной столице увеличилось на 29% .Под наблюдением врачей сейчас находится 15 405 носителей вируса, что по сравнению с 8 мая больше на 6,38%. Число госпитализаций взрослых пациентов за сутки выросло с 353 до 446, то есть на 26,35%. При этом всего в России за минувшие сутки выявлено свыше 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы привиться от ковида ради поездки за границу. При этом, согласно данным опроса, к вакцинации чаще склоняются мужчины, нежели женщины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1