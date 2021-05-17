В Петербурге разворачивают более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

Больницы Санкт-Петербурга из-за роста заболеваемости CoViD-19 вновь открывают дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

"С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо". Здесь подготовлено 97 коек для пациентов с пневмонией и CoViD-19, из них 7 реанимационных коек. С 21 мая городская больница 38 имени Н.А. Семашко возобновит приём инфекционных пациентов, здесь подготовлено 260 коек", — говорится в сообщении.

Отметим, что темпы заражения в Петербурге увеличились почти на 30% в сравнении с прошлой неделей. По сравнению с прошлым воскресеньем, 9 мая, число новых случаев заражения в Северной столице увеличилось на 29% .Под наблюдением врачей сейчас находится 15 405 носителей вируса, что по сравнению с 8 мая больше на 6,38%. Число госпитализаций взрослых пациентов за сутки выросло с 353 до 446, то есть на 26,35%. При этом всего в России за минувшие сутки выявлено свыше 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.