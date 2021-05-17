Психолог московской школы мог знать о планах ученика устроить стрельбу, но не придать значения
По словам источника, своими выходками парень постоянно доводит взрослых, а в классе из-за сложного поведения у него мало друзей.
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Психолог столичной школы мог знать о намерениях 16-летнего ученика, который "пошутил" о том, что собирается устроить стрельбу, но не придать этому значения. Об этом, как сообщает источник Лайфа, правоохранителям рассказала заявительница.
По её словам, подросток открыто озвучивал страшные планы в чате с одноклассниками, называя конкретную дату — 21 мая. Ребята сводили слова парня к шуткам, хотя знали, что у него есть оружие. За шутку намерения воспринял и школьный психолог, с которым общался подросток. При этом от него неоднократно слышали слова о том, что он бог. То же самое в день казанской трагедии повторял Ильназ Галявиев.
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Другой источник отмечает, что из-за своеобразного юмора одноклассники общаются с парнем неохотно, а педагоги дают ему далеко не лучшую характеристику, отмечая частые пропуски занятий по состоянию здоровья. Школьник бывает чересчур агрессивен, что пагубно влияет на здоровье его матери, все выходки сына даются ей тяжело. Кроме того, выяснилось, что ранее подросток неоднократно имел дело с полицией. Как минимум один раз его вместе с друзьями поймали на несанкционированном митинге в Москве.
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Напомним, о намерениях 16-летнего подростка прийти в школу и устроить расстрел рассказала его 15-летняя знакомая. Испуганная девочка поделилась опасениями с мамой, а та, в свою очередь, сообщила в полицию. В результате парень заявил, что пошутил, однако у него дома нашли пневматическое оружие.
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