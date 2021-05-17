Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Психолог московской школы мог знать о планах ученика устроить стрельбу, но не придать значения

По словам источника, своими выходками парень постоянно доводит взрослых, а в классе из-за сложного поведения у него мало друзей.

17 мая, 15:35
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Психолог столичной школы мог знать о намерениях 16-летнего ученика, который "пошутил" о том, что собирается устроить стрельбу, но не придать этому значения. Об этом, как сообщает источник Лайфа, правоохранителям рассказала заявительница.

Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

Лайф публикует фото арсенала, который нашли у "пошутившего" о стрельбе московского подростка

По её словам, подросток открыто озвучивал страшные планы в чате с одноклассниками, называя конкретную дату — 21 мая. Ребята сводили слова парня к шуткам, хотя знали, что у него есть оружие. За шутку намерения воспринял и школьный психолог, с которым общался подросток. При этом от него неоднократно слышали слова о том, что он бог. То же самое в день казанской трагедии повторял Ильназ Галявиев.

"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

Другой источник отмечает, что из-за своеобразного юмора одноклассники общаются с парнем неохотно, а педагоги дают ему далеко не лучшую характеристику, отмечая частые пропуски занятий по состоянию здоровья. Школьник бывает чересчур агрессивен, что пагубно влияет на здоровье его матери, все выходки сына даются ей тяжело. Кроме того, выяснилось, что ранее подросток неоднократно имел дело с полицией. Как минимум один раз его вместе с друзьями поймали на несанкционированном митинге в Москве.

"Его обзывали — он молчал": Одноклассник Галявиева рассказал о загадочной трансформации тихого мальчика в хладнокровного убийцу

"Его обзывали — он молчал": Одноклассник Галявиева рассказал о загадочной трансформации тихого мальчика в хладнокровного убийцу

Напомним, о намерениях 16-летнего подростка прийти в школу и устроить расстрел рассказала его 15-летняя знакомая. Испуганная девочка поделилась опасениями с мамой, а та, в свою очередь, сообщила в полицию. В результате парень заявил, что пошутил, однако у него дома нашли пневматическое оружие.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области

вчера в 15:53

"Стрелял в спину": В Иркутске росгвардеец при задержании убил мужчину возле ночного клуба

вчера в 11:07

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1