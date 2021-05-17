Экс-полицейскому, сбившему "пьяного мальчика" под Кировом, дали 2,5 года колонии
Трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйском. Мальчик погиб под колёсами машины, за рулём которой находился майор полиции.
Фото © "Кировская правда"
В Кировской области вынесли приговор бывшему полицейскому Сергею Меньшикову, который в 2019 году сбил насмерть шестилетнего ребёнка. Экс-майор получил 2,5 года колонии.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Приговором суда Меньшикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении", — сообщается на сайте прокуратуры Кировской области.
Кроме того, экс-полицейскому запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При вынесении приговора суд удовлетворил иск отца погибшего ребёнка и взыскал с осуждённого компенсацию причинённого морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйском Кировской области. Мальчик погиб под колёсами машины, за рулём которой находился майор полиции. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребёнка, дело приобрело общественный резонанс, после чего его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он и поручил провести повторную экспертизу.
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