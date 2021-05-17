Экс-полицейскому, сбившему "пьяного мальчика" под Кировом, дали 2,5 года колонии

В Кировской области вынесли приговор бывшему полицейскому Сергею Меньшикову, который в 2019 году сбил насмерть шестилетнего ребёнка. Экс-майор получил 2,5 года колонии.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). Приговором суда Меньшикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении", — сообщается на сайте прокуратуры Кировской области.

Кроме того, экс-полицейскому запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При вынесении приговора суд удовлетворил иск отца погибшего ребёнка и взыскал с осуждённого компенсацию причинённого морального вреда в размере 800 тысяч рублей.