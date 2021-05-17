Путин подписал указ о создании Фонда культурных инициатив

"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Основная деятельность фонда — проведение конкурсов и по их результатам предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Напомним, что речь о данном фонде зашла 21 апреля во время послания Путина Федеральному собранию. Тогда президент заявил, что в России будет создан Фонд культурных инициатив, который займётся выдачей грантов на проекты в сфере искусства и творчества. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой затем заявлял, что данная организация может появиться в мае 2021 года. На деятельность данного фонда заложено 3,5 миллиарда рублей.