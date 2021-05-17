Учёный связал состояние кишечника с тяжестью течения коронавируса

Известно, что коронавирус влияет на желудочно-кишечный тракт, нарушая его работу. Однако тяжёлая форма заболевания может оказывать негативное влияние на микрофлору кишечника, считает британский специалист в области эпидемиологических исследований в генетике Тим Спектор.

"Мы знаем, что у людей, которые тяжело переносили CoViD-19 и оказались в больнице, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии. Таким образом, его нарушение и эта болезнь определённо взаимосвязаны", — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, главными факторами, влияющими на микробиом, являются лишний вес, диабет, социальная нестабильность и отсутствие сбалансированного питания. Это говорит о том, что состояние микробиома кишечника напрямую отражает уровень защищённости организма от ковида. При этом учёный не спешит называть продукты, способные повысить восприимчивость к коронавирусу, но в то же время на основании результатов исследования специалисты выяснили, какая пища, напротив, усугубляет ситуацию.

"Это пища, которая подвергается сильной технологической обработке. В ней содержатся химикаты, искусственные вкусовые добавки, чрезмерное количество сахара или соли. Всё то, что отсутствует в натуральных продуктах. Как правило, в такой еде мало клетчатки, может присутствовать сильно обработанное мясо", — сказал учёный.

В качестве противоположности таким продуктам исследователь назвал овощи, фрукты и оливковое масло — всё это приносит пользу живущим в кишечнике микроорганизмам.