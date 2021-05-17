Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Учёный связал состояние кишечника с тяжестью течения коронавируса

Специалист рассказал, какая пища приносит пользу живущим в кишечнике микроорганизмам, а какая, напротив, усугубляет ситуацию.

17 мая, 17:13

Фото © Pixabay

Известно, что коронавирус влияет на желудочно-кишечный тракт, нарушая его работу. Однако тяжёлая форма заболевания может оказывать негативное влияние на микрофлору кишечника, считает британский специалист в области эпидемиологических исследований в генетике Тим Спектор.

"Мы знаем, что у людей, которые тяжело переносили CoViD-19 и оказались в больнице, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии. Таким образом, его нарушение и эта болезнь определённо взаимосвязаны", — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, главными факторами, влияющими на микробиом, являются лишний вес, диабет, социальная нестабильность и отсутствие сбалансированного питания. Это говорит о том, что состояние микробиома кишечника напрямую отражает уровень защищённости организма от ковида. При этом учёный не спешит называть продукты, способные повысить восприимчивость к коронавирусу, но в то же время на основании результатов исследования специалисты выяснили, какая пища, напротив, усугубляет ситуацию.

Диетолог назвала продукты, которые могут усугубить течение коронавируса

Диетолог назвала продукты, которые могут усугубить течение коронавируса

"Это пища, которая подвергается сильной технологической обработке. В ней содержатся химикаты, искусственные вкусовые добавки, чрезмерное количество сахара или соли. Всё то, что отсутствует в натуральных продуктах. Как правило, в такой еде мало клетчатки, может присутствовать сильно обработанное мясо", — сказал учёный.

В качестве противоположности таким продуктам исследователь назвал овощи, фрукты и оливковое масло — всё это приносит пользу живущим в кишечнике микроорганизмам.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты питания, которые могут снизить эффективность вакцинации от коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1