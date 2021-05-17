Диетолог рассказала, какое мороженое лучше всего есть в жару

В Москву пришла жара, и мороженое вновь находится на пике своей популярности. Однако оказывается, что не все его виды одинаково полезны. Какому из типов холодного лакомства лучше отдать предпочтение, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

"Самым безопасным для талии является фруктовый лёд, который мы готовим дома самостоятельно. Это свежие или размороженные ягоды, которые мы смешиваем с молоком или водой. Можно добавить немного сахара или ложку мёда. Разливаем по формочкам и замораживаем", — посоветовала медик в беседе с телеканалом "Звезда".

Однако справедливости ради эксперт отметила, что магазинный фруктовый лёд также не несёт в себе ударную дозу калорий. А вот с более традиционными сортами всё не так просто. Диетолог крайне не рекомендует употреблять пломбир, который является самой жирной разновидностью ледяного десерта, так как делается исключительно из сливок.

Как альтернативу ему она предлагает не такое распространённое, зато куда более полезное фруктово-ягодное мороженое, которое сочетает в себе такие плюсы, как почти полное отсутствие молока и заманчивая низкая цена.