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Диетолог рассказала, какое мороженое лучше всего есть в жару

Оказывается, не все виды любимого холодного лакомства одинаково полезны для такой погоды.

17 мая, 17:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москву пришла жара, и мороженое вновь находится на пике своей популярности. Однако оказывается, что не все его виды одинаково полезны. Какому из типов холодного лакомства лучше отдать предпочтение, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

"Самым безопасным для талии является фруктовый лёд, который мы готовим дома самостоятельно. Это свежие или размороженные ягоды, которые мы смешиваем с молоком или водой. Можно добавить немного сахара или ложку мёда. Разливаем по формочкам и замораживаем", — посоветовала медик в беседе с телеканалом "Звезда".

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Однако справедливости ради эксперт отметила, что магазинный фруктовый лёд также не несёт в себе ударную дозу калорий. А вот с более традиционными сортами всё не так просто. Диетолог крайне не рекомендует употреблять пломбир, который является самой жирной разновидностью ледяного десерта, так как делается исключительно из сливок.

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Как альтернативу ему она предлагает не такое распространённое, зато куда более полезное фруктово-ягодное мороженое, которое сочетает в себе такие плюсы, как почти полное отсутствие молока и заманчивая низкая цена.

А ранее стало известно, что жители Америки стали главными любителями российского мороженого. По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в первом квартале 2021 года производители из РФ увеличили экспорт мороженого в Штаты в 3,7 раза — до 1,9 тысячи тонн.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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