Суд освободил от наказания похитителей певца Авраама Руссо

Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. В итоге предприниматель Эльяр Дамиров и телохранитель племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков освобождены от отбывания наказания в связи со сроком давности дела.

"Суд приговорил Дамирова к пяти годам лишения свободы, Гусакова — к шести годам лишения свободы. В связи с тем что действия подсудимыми совершены в период с 31 января по 1 февраля 2004 года, Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истёк срок привлечения к ответственности за совершённое ими преступление", — отметили в прокуратуре Москвы.

Напомним, следствие установило, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре под обманным предлогом, обеспечил приезд артиста в московский ресторан "Прага". После этого он сопроводил его в свой кабинет, который располагался на втором этаже этого же здания.