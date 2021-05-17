Суд освободил от наказания похитителей певца Авраама Руссо
Фигурантам дела вынесли обвинительный приговор, но отбывать срок в тюрьме они не будут, так как истёк срок привлечения к ответственности.
Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. В итоге предприниматель Эльяр Дамиров и телохранитель племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков освобождены от отбывания наказания в связи со сроком давности дела.
"Суд приговорил Дамирова к пяти годам лишения свободы, Гусакова — к шести годам лишения свободы. В связи с тем что действия подсудимыми совершены в период с 31 января по 1 февраля 2004 года, Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истёк срок привлечения к ответственности за совершённое ими преступление", — отметили в прокуратуре Москвы.
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Напомним, следствие установило, что в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре под обманным предлогом, обеспечил приезд артиста в московский ресторан "Прага". После этого он сопроводил его в свой кабинет, который располагался на втором этаже этого же здания.
Там совместно с другими лицами Руссо насильно удерживали и били. Исмаилов требовал от певца отменить все его концерты, а также вступить с ним в договорные отношения на ведение концертной деятельности. После этого артиста доставили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока Руссо не согласился на условия бизнесмена.
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