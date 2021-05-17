Необычные форматы и зарубежные гости: Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание"

Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание" Видео © LIFE

Основатель холдинга "Нетология-групп", генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал о просветительском марафоне, который пройдёт 20–22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам Древаля, марафон "Новое знание" — это новая страница в жизни просветительской платформы, существовавшей ещё в советские годы.

"Для нас важно показать, каким мы видим новое общество "Знание", показать людей, которые являются частью этого общества, этих лекторов, государственных деятелей, представителей бизнеса, учёных. И показать масштаб, потому что марафон будет федеральным, он пройдёт в восьми городах", — анонсирует наш гость.

Каждая площадка будет посвящена определённой области знаний. Это и наука, и история, и медицина, и бизнес. Организаторы уверены, что каждый найдёт то, что ему интересно. Всё это преподнесено не только в формате лекций и монологов. "Новое знание" — это панельные дискуссии, интервью, дебаты и экскурсии в уникальные места. И всё это можно будет наблюдать онлайн.

"Я рассчитываю, что, конечно, мы охватим несколько миллионов молодых людей по всей стране, потому что событие очень интересное и помимо самых выдающихся и интересных людей нашей страны будут ещё и зарубежные гости, всемирно известные люди. Стив Возняк будет, будет, скорее всего, я надеюсь, Илон Маск. Я не буду сейчас обо всех рассказывать. Это повод зайти на сайт и узнать, кто же будет выступать в нашем марафоне", — говорит Максим Древаль.

Он отметил, что авторитетные спикеры охотно соглашались принять участие в марафоне, поскольку после пандемии соскучились по живой аудитории. Древаль признался, что для него, как для человека, который пришёл из коммерческого сектора в НКО, было приятным открытием, с каким энтузиазмом лекторы вовлекались в подготовку к марафону с такой романтичной целью, как нести знание в массы.

"Реакция очень позитивная, многие даже спрашивали: "А можно мы два или три раза выступим? А можно на двух площадках?" — рассказал он.