Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Всегда было модно быть умным. Видео © LIFE

Перезапуск общества "Знание", существовавшего ещё в советские годы, связан не с уровнем образования или культуры в современной России, а с растущим запросом на изменение подходов в обучении. Такой точки зрения придерживается основатель холдинга "Нетология групп", генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, ставший гостем нового выпуска "Дайте сказать".

"На мой взгляд, есть большие вызовы перед системой образования, перед системой просвещения и вообще перед подходами в обучении, получении профессии, передачи знаний. Многие форматы и подходы уже просто устарели, где-то система мотивации учебных заведений, школ тоже требует, скажем так, трансформации и развития. Мы знаем, что есть дистанция между запросом рынка и выпуском из вуза, и, конечно же, это надо трансформировать и улучшать", — рассуждает он.

При этом Древаль не согласен с утверждением, что "быть умным стало круто" лишь в последние годы, когда к популяризации этого тренда подключилось государство.

"Мне хочется верить, что всё-таки всегда было модно быть умным", — отмечает наш гость.