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Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

Гость шоу "Дайте сказать" объяснил, почему решение перезапустить просветительскую платформу, существовавшую ещё в советские годы, является своевременным.

17 мая, 16:09

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Всегда было модно быть умным. Видео © LIFE

Перезапуск общества "Знание", существовавшего ещё в советские годы, связан не с уровнем образования или культуры в современной России, а с растущим запросом на изменение подходов в обучении. Такой точки зрения придерживается основатель холдинга "Нетология групп", генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, ставший гостем нового выпуска "Дайте сказать".

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"На мой взгляд, есть большие вызовы перед системой образования, перед системой просвещения и вообще перед подходами в обучении, получении профессии, передачи знаний. Многие форматы и подходы уже просто устарели, где-то система мотивации учебных заведений, школ тоже требует, скажем так, трансформации и развития. Мы знаем, что есть дистанция между запросом рынка и выпуском из вуза, и, конечно же, это надо трансформировать и улучшать", — рассуждает он.

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При этом Древаль не согласен с утверждением, что "быть умным стало круто" лишь в последние годы, когда к популяризации этого тренда подключилось государство.

"Мне хочется верить, что всё-таки всегда было модно быть умным", — отмечает наш гость.

Полный выпуск "Дайте сказать", в котором Максим Древаль рассказал о том, как будет функционировать просветительская деятельность в ближайшем будущем, смотрите здесь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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