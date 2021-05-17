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Госдума 18 мая примет поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Ранее эти меры были озвучены президентом Путиным во время Послания Федеральному собранию.

17 мая, 16:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

18 мая Госдума планирует принять во втором чтении поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам заседания совета Думы.

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Одной из тем обсуждения станет ежемесячное пособие женщинам, вставшим на медучёт в период первых недель беременности. Также парламентарии изучат вопрос о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Дополнительно будет рассмотрена возможность введения оплаты больничных по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка.

"Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми", — подчеркнул Жуков.

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Ранее в Совете Федерации поддержали проект о расширении использования маткапитала. Это позволит улучшить взаимоотношения государства и семьи, сняв бюрократические барьеры.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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