Госдума 18 мая примет поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин

Ранее эти меры были озвучены президентом Путиным во время Послания Федеральному собранию.

18 мая Госдума планирует принять во втором чтении поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам заседания совета Думы.

Одной из тем обсуждения станет ежемесячное пособие женщинам, вставшим на медучёт в период первых недель беременности. Также парламентарии изучат вопрос о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Дополнительно будет рассмотрена возможность введения оплаты больничных по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка.

"Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми", — подчеркнул Жуков.