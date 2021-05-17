"Удар в живот, и понеслись побои": Петербурженка рассказала, как бизнесмен избил её сына на детской площадке

Мать избитого в Петербурге подростка рассказала Лайфу о случившемся. Видео © LIFE

Избитый 33-летним бизнесменом в Санкт-Петербурге подросток в момент инцидента гулял на детской площадке возле своего дома, при этом ни самого мужчину, ни его семью ранее не видел. Об этом Лайфу рассказала мать пострадавшего Елена.

"Неожиданно подошёл мужчина и сразу стал его избивать, сразу последовал со словами "Что смеётесь?" удар в живот — и дальше понеслись побои руками и ногами. Он начал его избивать, избивать довольно-таки, судя по видео и по словам сына, довольно-таки с остервенением", — рассказала женщина.

По словам собеседницы Лайфа, после ЧП семья нападавшего просто развернулась и ушла, даже не позвонив в скорую. В итоге врачей мальчику вызвали полицейские. У парня диагностировали перелом носа, рассечение лба и множественные ушибы. Теперь женщина намерена отстоять права сына и привлечь к справедливой ответственности его обидчика.

"Мы рожаем детей не для того, чтобы их избивали на улице всякие неадекватные люди. Поэтому хочется в своей стране иметь для детей какую-то безопасность и чтобы адекватно были наказаны те, кто нарушают закон и наносят увечия", — подчеркнула она в беседе с Лайфом.