Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень закрыли из-за мощного лесного пожара

Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного лесного пожара. Видео © vk/ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online) / МЧС РФ

Между 123-м и 143-м километром федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень было приостановлено движение из-за бушующего лесного пожара. В распоряжение Лайфа попали кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что пламя взвивается прямо до верхушек деревьев. На месте работают сотрудники тюменской авиабазы и лесоохраны. Тушение пожара сильно усложняют жаркая сухая погода и сильные порывы ветра, из-за этого огонь быстро распространялся.

Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через город Камышлов. Они призывают владельцев авто выполнять все приказы автоинспекторов и напоминают, что их действия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Сообщается, что спецтехникой инженерных войск проведена работа по созданию минерализованных полос для предотвращения распространения огня в сторону населённых пунктов. Также к месту возгорания были направлены силы и средства РСЧС общей численностью порядка 200 человек и 50 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Тюменской области.