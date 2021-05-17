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Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень закрыли из-за мощного лесного пожара

Тушение сильно усложняют жаркая сухая погода и сильные порывы ветра, из-за этого огонь быстро распространяется.

17 мая, 16:38

Фото © Кадр из видео

Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного лесного пожара. Видео © vk/ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online) / МЧС РФ

Между 123-м и 143-м километром федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень было приостановлено движение из-за бушующего лесного пожара. В распоряжение Лайфа попали кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что пламя взвивается прямо до верхушек деревьев. На месте работают сотрудники тюменской авиабазы и лесоохраны. Тушение пожара сильно усложняют жаркая сухая погода и сильные порывы ветра, из-за этого огонь быстро распространялся.

Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через город Камышлов. Они призывают владельцев авто выполнять все приказы автоинспекторов и напоминают, что их действия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

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Сообщается, что спецтехникой инженерных войск проведена работа по созданию минерализованных полос для предотвращения распространения огня в сторону населённых пунктов. Также к месту возгорания были направлены силы и средства РСЧС общей численностью порядка 200 человек и 50 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ранее в Тюменской области был ликвидирован ещё один крупный пожар площадью 44 тысячи гектаров. В его тушении было задействовано 58 человек и 15 единиц техники, также к работе привлекались два вертолёта — Ми-26 и Ми-8 — МЧС России, которые сбросили на горящий лес в общей сложности 300 тонн воды.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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