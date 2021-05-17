Ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

"Клан Макгрегоров теперь из пяти человек", — написал боец.

Малыша назвали Райаном. Сам Макгрегор подчеркнул, что сын родился здоровым, и поблагодарил Бога за всё.