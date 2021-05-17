Конор Макгрегор в третий раз стал отцом
Сам боец признался, что малыш родился здоровым, и поблагодарил Бога.
Фото © Instagram / thenotoriousmma
Ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".
"Клан Макгрегоров теперь из пяти человек", — написал боец.
Малыша назвали Райаном. Сам Макгрегор подчеркнул, что сын родился здоровым, и поблагодарил Бога за всё.
Добавим, что до этого в семье Макгрегора были сын Конор-младший и дочь Кройя.
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