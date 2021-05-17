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Конор Макгрегор в третий раз стал отцом

Сам боец признался, что малыш родился здоровым, и поблагодарил Бога.

17 мая, 16:19
<p>Фото © Instagram / thenotoriousmma </p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

"Клан Макгрегоров теперь из пяти человек", — написал боец.

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Малыша назвали Райаном. Сам Макгрегор подчеркнул, что сын родился здоровым, и поблагодарил Бога за всё.

Добавим, что до этого в семье Макгрегора были сын Конор-младший и дочь Кройя.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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