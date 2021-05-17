Эксперт рассказал, как повышение Центробанком ставки отразится на ипотеке

Брать ипотеку россиянам сейчас всё ещё выгодно, поскольку изменение ключевой ставки ЦБ пока не повлекло увеличения процентной ставки у большинства банков. Об этом заявил эксперт по недвижимости Илья Ильюша. По его мнению, кредит на покупку жилья нужно рассматривать как инвестицию.

"Если мы возьмём динамику пяти лет, то вы в любом случае сегодня приобретёте то, что через пять — десять лет будет стоить дороже. Можно рассматривать ипотеку как нечто вас обременяющее, а можно как некую инвестицию. Пока люди пытаются накопить, предположим, 10 млн, обесценивается рубль гораздо быстрее, чем ставка по ипотеке", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".