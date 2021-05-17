Эксперт рассказал, как повышение Центробанком ставки отразится на ипотеке
Илья Ильюша считает, что ипотечный кредит надо расценивать не как обузу, а как инвестицию.
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Брать ипотеку россиянам сейчас всё ещё выгодно, поскольку изменение ключевой ставки ЦБ пока не повлекло увеличения процентной ставки у большинства банков. Об этом заявил эксперт по недвижимости Илья Ильюша. По его мнению, кредит на покупку жилья нужно рассматривать как инвестицию.
"Если мы возьмём динамику пяти лет, то вы в любом случае сегодня приобретёте то, что через пять — десять лет будет стоить дороже. Можно рассматривать ипотеку как нечто вас обременяющее, а можно как некую инвестицию. Пока люди пытаются накопить, предположим, 10 млн, обесценивается рубль гораздо быстрее, чем ставка по ипотеке", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Эксперт также отметил, что и без повышения ставки стоимость жилья и, соответственно, ипотеки продолжила бы расти. Поэтому, взяв её сегодня, можно зафиксировать за собой старую цену, так как ожидать снижения цен на недвижимость не приходится.
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России снова повысил ключевую ставку и сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
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