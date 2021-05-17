В AliExpress выяснили, во сколько россиянам обойдётся сборка ПК из популярных деталей

Эксперты проанализировали стоимость самых популярных комплектующих для ПК с начала года и выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом за последний месяц. Список такой:

При этом в апреле россияне стали в два раза чаще интересоваться самостоятельной сборкой компьютера. Чаще они присматривались к жёстким дискам (оборот вырос в 4,6 раза), блокам питания (в 4,2 раза), корпусам для ПК (в 3,7 раза), видеокартам (в 2,4 раза) и различным комплектующим (в 3,7 раза). Спрос на видеокарты и блоки питания продолжил расти, поскольку ими пользуются для майнинга криптовалют. Также это связано с удалённой работой многих пользователей.