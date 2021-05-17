В AliExpress выяснили, во сколько россиянам обойдётся сборка ПК из популярных деталей
В апреле граждане стали в два раза чаще интересоваться самостоятельной сборкой компьютера. Чаще всего искали жёсткие диски и блоки питания.
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Компьютер, состоящий из самых популярных на AliExpress комплектующих, в среднем обойдётся россиянам в 51 000 рублей. С данными исследования AliExpress Russia ознакомился Лайф.
Эксперты проанализировали стоимость самых популярных комплектующих для ПК с начала года и выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом за последний месяц. Список такой:
- внутренний жёсткий диск SDD объёмом в 1 ТБ;
- видеокарта Radeon RX 560D с памятью в 4 ГБ;
- шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3600 частотой в 3,6 ГГц;
- модуль оперативной памяти DDR4 объёмом в 8 ГБ;
- материнская плата с поддержкой памяти DDR4;
- железный корпус форм-фактором Midi-Tower с акриловой стенкой;
- блок питания с нагрузкой в 800 Вт;
- кулер с шестью тепловыми трубками диаметром в 90 мм.
При этом в апреле россияне стали в два раза чаще интересоваться самостоятельной сборкой компьютера. Чаще они присматривались к жёстким дискам (оборот вырос в 4,6 раза), блокам питания (в 4,2 раза), корпусам для ПК (в 3,7 раза), видеокартам (в 2,4 раза) и различным комплектующим (в 3,7 раза). Спрос на видеокарты и блоки питания продолжил расти, поскольку ими пользуются для майнинга криптовалют. Также это связано с удалённой работой многих пользователей.
Ранее Лайф опубликовал результаты исследования, в котором специалисты составили портрет типичного онлайн-покупателя. Выяснилось, что женщины на 30% больше мужчин делают покупки в Интернете. Они отдают предпочтение одежде, а сильный пол — бытовой технике.
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