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В AliExpress выяснили, во сколько россиянам обойдётся сборка ПК из популярных деталей

В апреле граждане стали в два раза чаще интересоваться самостоятельной сборкой компьютера. Чаще всего искали жёсткие диски и блоки питания.

17 мая, 16:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Компьютер, состоящий из самых популярных на AliExpress комплектующих, в среднем обойдётся россиянам в 51 000 рублей. С данными исследования AliExpress Russia ознакомился Лайф.

Эксперты проанализировали стоимость самых популярных комплектующих для ПК с начала года и выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом за последний месяц. Список такой:

  • внутренний жёсткий диск SDD объёмом в 1 ТБ;
  • видеокарта Radeon RX 560D с памятью в 4 ГБ;
  • шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3600 частотой в 3,6 ГГц;
  • модуль оперативной памяти DDR4 объёмом в 8 ГБ;
  • материнская плата с поддержкой памяти DDR4;
  • железный корпус форм-фактором Midi-Tower с акриловой стенкой;
  • блок питания с нагрузкой в 800 Вт;
  • кулер с шестью тепловыми трубками диаметром в 90 мм.

При этом в апреле россияне стали в два раза чаще интересоваться самостоятельной сборкой компьютера. Чаще они присматривались к жёстким дискам (оборот вырос в 4,6 раза), блокам питания (в 4,2 раза), корпусам для ПК (в 3,7 раза), видеокартам (в 2,4 раза) и различным комплектующим (в 3,7 раза). Спрос на видеокарты и блоки питания продолжил расти, поскольку ими пользуются для майнинга криптовалют. Также это связано с удалённой работой многих пользователей.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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