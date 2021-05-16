Телефоны, которые мы потеряли: 7 мобильных, которые снова хочется взять в руки

Сразу оговоримся, великих и запоминающихся моделей телефонов было гораздо больше, чем семь, но мы не можем перечислить их все и вынуждены быть субъективными. Мы не отказываем другим моделям телефонов в величии, просто они не попали в наш рейтинг ностальгии.

Nokia 3310

Шапки долой, господа, перед нами легенда! Монохромный экран, поддержка сетей 2G, а также четыре игры в комплекте и 35 предустановленных мелодий. Но любим мы его не за это, а за знаменитую неубиваемость, эргономику и возможность установки мелодии из "Бумера" и "Бригады" с помощью специальных кодов.

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В 2017 году китайцы, выкупившие права на использование бренда Nokia, попытались было повторить успех оригинальной модели и выпустили ненастоящий 3310. Но сердце не обманешь. Он был уже никому не нужен. Оригинальная 3310 была выпущена тиражом более 126 миллионов копий и находилась в производстве пять лет. Никакой Apple такой успех и не снился.

Если у вас есть такой телефон с полным комплектом, а в идеале ещё и нераспечатанный, не спешите с тем, чтобы его открывать. Сейчас 3310 в оригинале стоит от 15 тысяч рублей. Через десять лет будет ещё дороже. Правда, вот работать уже точно не будет. 2G-сети постепенно ликвидируются по всему миру. Ну и пусть не будет связи, "Змейка" будет работать!

Benefon Q

Один из первых имиджевых телефонов начала двухтысячных. Существовали, конечно, и более серьёзные и внушительные телефоны от компаний Nokia и Ericsson, о которых мы ещё поговорим позже, но именно Benefon Q одним из первых вообще позиционировали не просто как аппарат для связи, но и как аппарат для понтов. Компактный, стильный, элегантный. Изумрудная подсветка экрана, русифицированное меню, память на 100 телефонных номеров плюс память SIM-карты.

Ещё одним важным признаком статусности этого телефона была поддержка WAP-браузера. То есть да, с помощью этого аппарата можно было выходить в Интернет и получать на него почту. О том, насколько это было дорого для владельца, даже говорить страшно. Да и сам телефон был, мягко говоря, недешёвым. В момент его релиза он обходился охочим до имиджа покупателям в 350–400 долларов. Причём тех долларов, из начала двухтысячных.

Сейчас Benefon Q в хорошем состоянии обойдётся вам в 15–18 тысяч рублей. Потому что ностальгия стоит дорого.

Siemens M35

Кто-то скажет, мол, C35 был более распространён или что S35, вообще, был уже не телефоном, но и чуть-чуть смартфоном (в то время бытовало красивое слово коммуникатор), мы возразим: M35 собрал в себя все плюсы эконом-модели и бизнес-модели, плюс добавлял владельцу ощущение спорта!

Немецкий М35 был одним из первых "спортивных" телефонов. Он тоже умел ходить в Интернет и даже отправлять факс, но главным его достоинством была заявленная противоударность и влагозащищённость.

На поле спортивно-туристических телефонов был ещё совершенно невероятный прорезиненный Ericsson R310s, но он не снискал той же славы, что была у M35, так как был и заметно дороже, и в целом менее популярен, чем Siemens.

Motorola V70

Думали, что, если Motorola, так сразу RAZR? А вот и нет. Создатели первых брутальных телефонов стандарта D-AMPS и GSM одними из первых задумались о том, что женщинам важна не брутальность, а стиль и красота. После них "женские" телефоны изобретали практически все производители, но элегантным, неожиданным и невероятно стильным одним из первых стал именно V70.

Посмотрите на него — он чертовски хорош даже спустя почти два десятилетия после своего выхода. Плюс поддержка уже двух цифровых стандартов связи, позволяющих выйти в Интернет: не только WAP, но и GPRS. Плюс память на 500 телефонных номеров, плюс пять режимов виброзвонка, 32 мелодии на выбор и возможность запрограммировать ещё 32 мелодии.

В живом состоянии эта женская мечта до сих пор стоит без малого 100 долларов. Найти новый нам не удалось. Но, если его удастся найти вам, не спешите выкладывать его на Avito. Возможно, ещё через несколько лет он станет коллекционной ценностью. Да и вообще, ну да, он уже не нужен, он уже не работает или скоро перестанет работать, но ведь он же красивый!

Ericsson T29

Телефон с флипом о котором мечтали все. Если V70 был воплощением стиля для женщин, то T29 однозначно один из самых стильных бизнес-телефонов начала XXI века. Крышка прикрывала клавиатуру и являлась одновременно принимающим микрофоном во время разговоров. Отщёлкивалась так круто, что невозможно было остановиться. Пока байкеры и ковбои щёлкали своими Zippo, деловые люди щелкали флипом T29. Были и другие модификации, и, вообще, флип на телефонах Ericsson появился до T29, но именно он стал ультимативно стильным. Плюс T29 был уже коммуникатором на самом деле. У него имелся даже специальный кабель, с помощью которого его можно было использовать в качестве модема для ноутбука или загружать данные с компьютера на телефон и обратно.

Кроме того, компания Ericsson одной из первых среди производителей телефонов сделала шаг к мобильным операционным системам. Закладки меню на T29 и других телефонах Ericsson той эпохи были однозначным прорывом к дружелюбному, ориентированному на пользователя интерфейсу.

Красивым ли он был? Да, чёрт побери, он был невероятно красивым. Сейчас новёхонький T29s, если не врут продавцы с Avito, можно купить за 35 тысяч рублей. Ваши воспоминания стоят дорого, хотите вернуться в прошлое — будьте любезны раскошелиться.

Nokia N90

С начала двухтысячных эволюция мобильных телефонов была стремительной. Люди не успевали привыкнуть к монохромным экранам, а впереди были уже цветные. Не успевали покупатели накопить на телефон с цветным экраном, как пора было покупать телефон с фотокамерой. Не успевали купить телефон с фотокамерой, нужно было копить на телефон с камерой, цветным экраном и встроенным плеером.

Однажды Nokia попыталась успеть за всеми технологиями сразу и получился невероятный, потрясающий воображение комбайн. Поворотная фотокамера в отдельном блоке с разрешением целых 2 Мп, цветной поворотный экран, встроенный модем, поддержка WiFi, мощный звук, огромный объём памяти (64 Мб) и полноценная операционная система на борту. N90 работал на Symbian OS.

Те, кто хотел себе всё и сразу, могли смело выкладывать 1500 долларов и становиться обладателями этого чуда. Правда, мало у кого в 2005 году находилось столько денег здесь и сейчас. Никаких доступных кредитов тогда не было. Хотите приобщиться к чуду сейчас? Готовьте 10–15 тысяч рублей.

Samsung X600

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Сложно остановиться на каком-то одном телефоне или производителе. Наверняка вы скажете: "А как же такой-то телефон или сякой-то?". Давайте сойдёмся на том, что мы пытались подобрать телефоны, которые в моменте переворачивали игру на рынке. Разные производители регулярно, из года в год, боролись за внимание покупателей. Сейчас, понятно, есть iPhone и все остальные. Спорить особо и не о чем. И неинтересно.

А вот X600 сделал очень важную вещь — он сделал доступными телефоны с цветными экранами. Если раньше покупателям приходилось о таких только мечтать, надолго залипая у витрин салонов связи, то с появлением доступных "самсунгов" цветные экраны и отвратительная полифония (звучали они как чудовищно надоедливые китайские игрушки, да и выглядели со своими блестящими пластмассовыми клавишами так же) появились повсеместно. Да, выпускали телефоны с цветными экранами и другие производители, да, Siemens выпустил телефон с четырёхцветным дисплеем на несколько лет раньше, но "Самсунг" отменил элитарность цветных экранов в далеком 2003 году и за это корейцам честь и хвала.