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Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию

Стоимость для российской промышленности в 2020 году находилась на уровне 0,73 $ за кВт/ч при подключении к региональным распределительным сетям и 0,45 $ — для магистральной сети.

17 мая, 16:40
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В прошлом году стоимость электроэнергии в России оказалась выше, чем в США и некоторых европейских странах. По данным исследования Сообщества потребителей энергии, средняя цена для российской промышленности составляла 0,73 $ за кВт/ч.

В США этот показатель находился на уровне 0,67 $, в Норвегии — 0,34 $, во Франции — 0,69 $, а в Финляндии и Испании — 0,72 $.

Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию

Россиянам назвали настоящую цену на электроэнергию

Тем не менее в период пандемии в России цены продолжили расти, несмотря на общее снижение энергоцен за рубежом и сокращение объёмов электропотребления. Как отметили в Сообществе потребителей энергии, в прошлом году в валютном выражении цена для промышленных потребителей в России выросла на 3%.

Ранее Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Авторы инициативы предлагали продавать дороже киловатты, потраченные сверх нормы. Это привело бы к более экономному потреблению гражданами электроэнергии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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