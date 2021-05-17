Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию

В прошлом году стоимость электроэнергии в России оказалась выше, чем в США и некоторых европейских странах. По данным исследования Сообщества потребителей энергии, средняя цена для российской промышленности составляла 0,73 $ за кВт/ч.

В США этот показатель находился на уровне 0,67 $, в Норвегии — 0,34 $, во Франции — 0,69 $, а в Финляндии и Испании — 0,72 $.

Тем не менее в период пандемии в России цены продолжили расти, несмотря на общее снижение энергоцен за рубежом и сокращение объёмов электропотребления. Как отметили в Сообществе потребителей энергии, в прошлом году в валютном выражении цена для промышленных потребителей в России выросла на 3%.