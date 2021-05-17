Российский пловец побил свой же мировой рекорд на ЧЕ в Венгрии
Кроме того, в активе нашей команды уже есть золотая медаль на стартовавшем сегодня турнире по плаванию.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы в Будапеште.
Дистанцию он преодолел за 23,93 секунды. Любопытно, но предыдущее достижение также принадлежало Колесникову — 24 секунды ровно. Таким образом, россиянин смог отобраться в завтрашний финал. Кроме него в решающем заплыве выступит Григорий Тарасевич, который отобрался с пятым результатом.
Добавим, что на начавшемся сегодня турнире пловцов на ЧЕ по водным видам спорта у России уже есть одна золотая медаль. Чемпионом на дистанции 400 метров вольным стилем стал Мартин Малютин.
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