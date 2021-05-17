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Российский пловец побил свой же мировой рекорд на ЧЕ в Венгрии

Кроме того, в активе нашей команды уже есть золотая медаль на стартовавшем сегодня турнире по плаванию.

17 мая, 16:59
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы в Будапеште.

Дистанцию он преодолел за 23,93 секунды. Любопытно, но предыдущее достижение также принадлежало Колесникову — 24 секунды ровно. Таким образом, россиянин смог отобраться в завтрашний финал. Кроме него в решающем заплыве выступит Григорий Тарасевич, который отобрался с пятым результатом.

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Добавим, что на начавшемся сегодня турнире пловцов на ЧЕ по водным видам спорта у России уже есть одна золотая медаль. Чемпионом на дистанции 400 метров вольным стилем стал Мартин Малютин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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