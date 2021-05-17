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Российская делегация отправится в Турцию для оценки возможности возобновления туров

В комиссию войдут "представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества". Они проверят, соответствуют ли туристические объекты требованиям безопасности.

17 мая, 17:20

Фото © Pixabay

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока. Об этом проинформировал журналистов секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

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"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведён осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности",  говорится в сообщении.

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При этом российская сторона подтвердила свою готовность оказать Турции необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства вакцины "Спутник V" на территории страны. Процесс массовой иммунизации населения, как указывают представители Голиковой, приведёт к победе над коронавирусом.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.

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Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться уже летом. Но это станет возможным только после стабилизации ситуации с ковидом в стране.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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