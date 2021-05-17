Российская делегация отправится в Турцию для оценки возможности возобновления туров

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока. Об этом проинформировал журналистов секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведён осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности", — говорится в сообщении.

При этом российская сторона подтвердила свою готовность оказать Турции необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства вакцины "Спутник V" на территории страны. Процесс массовой иммунизации населения, как указывают представители Голиковой, приведёт к победе над коронавирусом.