Российская делегация отправится в Турцию для оценки возможности возобновления туров
В комиссию войдут "представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества". Они проверят, соответствуют ли туристические объекты требованиям безопасности.
Фото © Pixabay
Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока. Об этом проинформировал журналистов секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.
"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведён осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности", — говорится в сообщении.
При этом российская сторона подтвердила свою готовность оказать Турции необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства вакцины "Спутник V" на территории страны. Процесс массовой иммунизации населения, как указывают представители Голиковой, приведёт к победе над коронавирусом.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться уже летом. Но это станет возможным только после стабилизации ситуации с ковидом в стране.
Комментариев: 0