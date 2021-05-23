В Кремле назвали условие, при котором Путин готов обсуждать с Зеленским Крым

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".