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В Кремле назвали условие, при котором Путин готов обсуждать с Зеленским Крым

Там также отметили, что странам нужно продолжить обмен мнениями на тему встречи двух лидеров.

23 мая, 11:26

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым исключительно в контексте приграничного сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

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Песков напомнил об уголовной ответственности за отчуждение территорий Российской Федерации в соответствии с законодательством. Он также отметил, что странам необходимо продолжить обмен мнениями на тему встречи лидеров.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Несколько дней назад лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Путиным, позже эту информацию подтвердили и в Кремле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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