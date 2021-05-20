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В Кремле подтвердили начало переговоров по встрече Путина и Зеленского

По словам Дмитрия Пескова, сейчас обсуждаются наброски "гипотетической повестки дня гипотетической встречи" двух лидеров.

20 мая, 09:58
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Контакты по подготовке "гипотетической встречи" президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно ведутся. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Действительно, контакты ведутся. Есть определённые наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идёт непросто, пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные", отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что ведутся переговоры по "гипотетической повестке дня гипотетической встречи" двух лидеров. Он также добавил, что каких-либо сроков пока нет.

Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее

Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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