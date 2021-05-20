В Кремле подтвердили начало переговоров по встрече Путина и Зеленского

Контакты по подготовке "гипотетической встречи" президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно ведутся. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, контакты ведутся. Есть определённые наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идёт непросто, пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные", — отметил представитель Кремля.