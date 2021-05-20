В Кремле подтвердили начало переговоров по встрече Путина и Зеленского
По словам Дмитрия Пескова, сейчас обсуждаются наброски "гипотетической повестки дня гипотетической встречи" двух лидеров.
Фото © ТАСС / Zuma
Контакты по подготовке "гипотетической встречи" президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского действительно ведутся. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, контакты ведутся. Есть определённые наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идёт непросто, пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные", — отметил представитель Кремля.
Песков уточнил, что ведутся переговоры по "гипотетической повестке дня гипотетической встречи" двух лидеров. Он также добавил, что каких-либо сроков пока нет.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным.
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