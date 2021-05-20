Зеленский заявил о начале переговоров по подготовке встречи с Путиным
Ранее президент Украины предлагал российскому лидеру провести переговоры "в любой точке украинского Донбасса", а затем и вовсе в Ватикане.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начат разговор между Киевом и Москвой по организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он отметил, что правильнее было бы провести переговоры на нейтральной территории.
"Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и РФ", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго года на должности главы Незалежной.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
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