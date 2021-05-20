Чулпан Хаматова рассказала о гордости за Россию после выступления Манижи на Евровидении
Также актриса отметила "фантастическую личность" певицы.
Чулпан Хаматова. Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Актриса Чулпан Хаматова заявила о гордости за Россию после выступления представительницы РФ — певицы Манижи — в полуфинале музыкального конкурса Евровидение. Об этом артистка рассказала в интервью РБК.
Так, кроме музыкального номера Манижи на конкурсе российская актриса отметила "фантастическую личность, отзывчивость и неравнодушие" исполнительницы.
"Я очень её люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. Собственно, для меня не было вопросов", — сказала Хаматова.
Вместе с тем Чулпан обратила внимание на то, что песня Russian Woman ("Русская женщина"), с которой Манижа представит Россию на финале Евровидения, воспевает "ценности свободы и ответственности женщины за то, что происходит вокруг".
"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию
Напомним, Манижа прошла в финал Евровидения по итогам первого полуфинала. 18 мая она выступила с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится сегодня, 20 мая, а финал назначен на 22-е число.
Комментариев: 0