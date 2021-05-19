"Манижа утёрла всем нос": Яна Чурикова назвала своих фаворитов на Евровидении

Известная российская ведущая и комментатор конкурса Евровидение Яна Чурикова призналась, что отдала бы голос за Бельгию (её представляет группа Hooverphonic) или за Мальту (Дестини Чукуньере). При этом она отмечает профессионализм певицы Манижи, которая выступает от России.

"Наша задача № 1 выполнена на все сто: Манижа вышла в финал и утёрла нос всем тем, кто писал в большом количестве "да она даже в полуфинал не попадёт". Это профессионализм, и это меня очень подкупает", — рассказала Яна Чурикова порталу Ura.ru.

Сама она, сидя в кресле комментатора, не имела возможности проголосовать, но у неё были свои фавориты. Однако телеведущая отказывается давать прогнозы на дальнейший ход конкурса.

"Я удивилась проходу (в полуфинал. — Прим. Лайфа) Бельгии, потому что та музыка, которая нравится мне, не обязательно хорошо себя показывает на конкурсе, очень редко бывают совпадения. Я решила с судьбой в пятнашки не играть. Просто будем желать всем хорошего выступления", — подытожила телеведущая.