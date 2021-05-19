Видео выступления Манижи стало самым популярным среди участников первого полуфинала Евровидения

Ролик с выступлением певицы Манижи, которая на Евровидении в этом году представляет Россию, стал самым популярным среди номеров участников первого полуфинала конкурса. Такие данные приводит пресс-служба Первого канала, который ведёт трансляцию данного музыкального состязания.

"Выступление российской певицы Манижи с песней Russian Woman ("Русская женщина". — Прим. Лайфа) на Евровидении-2021 в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров", — цитирует ТАСС сообщение.

Телеканал напомнил, что это уже второе достижение конкурсной композиции Russian Woman. Видео национального отбора, прошедшего 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе, набрав 11 миллионов просмотров.