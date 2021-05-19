Видео выступления Манижи стало самым популярным среди участников первого полуфинала Евровидения
По итогам прошедшего полуфинала артистка уверенно вырвалась в лидеры конкурса и даже восхитила своим номером западных журналистов.
Фото © EPA / ТАСС
Ролик с выступлением певицы Манижи, которая на Евровидении в этом году представляет Россию, стал самым популярным среди номеров участников первого полуфинала конкурса. Такие данные приводит пресс-служба Первого канала, который ведёт трансляцию данного музыкального состязания.
"Выступление российской певицы Манижи с песней Russian Woman ("Русская женщина". — Прим. Лайфа) на Евровидении-2021 в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров", — цитирует ТАСС сообщение.
Телеканал напомнил, что это уже второе достижение конкурсной композиции Russian Woman. Видео национального отбора, прошедшего 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе, набрав 11 миллионов просмотров.
Отметим, что Манижа уже прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.
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