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"Я реву! Я в печали!" Россиянам неожиданно разбил сердце провал участницы из Австралии на Евровидении

Путёвку на заключительный этап состязания получили музыканты от России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

19 мая, 03:35
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Австралийская исполнительница Монтень (Montaigne) не прошла в финал Евровидения-2021 с песней Technicolor, призывающей человека не бояться быть уязвимым и демонстрировать свои эмоции. Провал участницы неожиданно вызвал отклик у зрителей из России. Те начали активно делиться в соцсетях своим разочарованием.

"Была бы тут ещё и Австралия, я была бы самым счастливым человеком на планете Земля", — пишет один из пользователей.

"Настроение на ночь: слушать Måneskin снова и сожалеть, что Австралия не прошла в финал. Моя девочка", — признаётся другой юзер.

"Австралия в моём сердечке", — делится эмоциями ещё один пользователь.

"Я реву! Я в печали! Я расстроен", — пишет другой юзер.

Тег #Австралия вышел в тренды "Твиттера". Под ним пользователи из России делятся своим разочарованием из-за непопадания Монтени в финал. Многие отмечают, что это "просто несправедливо" и "у Европы нет вкуса". Они пишут слова поддержки в адрес 25-летней певицы.

В полуфинале выступили 16 представителей стран — участниц конкурса. В финал прошли десять из них. Это музыканты от России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Монтень не смогла приехать в Роттердам в связи с пандемией коронавируса, её номер был показан в записи.

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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