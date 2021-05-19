"Я реву! Я в печали!" Россиянам неожиданно разбил сердце провал участницы из Австралии на Евровидении
Путёвку на заключительный этап состязания получили музыканты от России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Австралийская исполнительница Монтень (Montaigne) не прошла в финал Евровидения-2021 с песней Technicolor, призывающей человека не бояться быть уязвимым и демонстрировать свои эмоции. Провал участницы неожиданно вызвал отклик у зрителей из России. Те начали активно делиться в соцсетях своим разочарованием.
"Была бы тут ещё и Австралия, я была бы самым счастливым человеком на планете Земля", — пишет один из пользователей.
"Настроение на ночь: слушать Måneskin снова и сожалеть, что Австралия не прошла в финал. Моя девочка", — признаётся другой юзер.
"Австралия в моём сердечке", — делится эмоциями ещё один пользователь.
"Я реву! Я в печали! Я расстроен", — пишет другой юзер.
Тег #Австралия вышел в тренды "Твиттера". Под ним пользователи из России делятся своим разочарованием из-за непопадания Монтени в финал. Многие отмечают, что это "просто несправедливо" и "у Европы нет вкуса". Они пишут слова поддержки в адрес 25-летней певицы.
В полуфинале выступили 16 представителей стран — участниц конкурса. В финал прошли десять из них. Это музыканты от России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Монтень не смогла приехать в Роттердам в связи с пандемией коронавируса, её номер был показан в записи.
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