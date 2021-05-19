"Я реву! Я в печали!" Россиянам неожиданно разбил сердце провал участницы из Австралии на Евровидении

Австралийская исполнительница Монтень (Montaigne) не прошла в финал Евровидения-2021 с песней Technicolor, призывающей человека не бояться быть уязвимым и демонстрировать свои эмоции. Провал участницы неожиданно вызвал отклик у зрителей из России. Те начали активно делиться в соцсетях своим разочарованием.

"Была бы тут ещё и Австралия, я была бы самым счастливым человеком на планете Земля", — пишет один из пользователей.

"Настроение на ночь: слушать Måneskin снова и сожалеть, что Австралия не прошла в финал. Моя девочка", — признаётся другой юзер.

"Австралия в моём сердечке", — делится эмоциями ещё один пользователь.

"Я реву! Я в печали! Я расстроен", — пишет другой юзер.

Тег #Австралия вышел в тренды "Твиттера". Под ним пользователи из России делятся своим разочарованием из-за непопадания Монтени в финал. Многие отмечают, что это "просто несправедливо" и "у Европы нет вкуса". Они пишут слова поддержки в адрес 25-летней певицы.