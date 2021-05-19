Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его остановить военную операцию в секторе Газа. В связи с этим еврейское государство может скоро прекратить боевые действия, проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на источник.

"Представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней", — сказал собеседник агентства.