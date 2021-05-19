Военная операция Израиля против сектора Газа может завершиться в течение нескольких дней
Связано это с тем, что администрация США призвала еврейское государство как можно скорее свернуть боевые действия.
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Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его остановить военную операцию в секторе Газа. В связи с этим еврейское государство может скоро прекратить боевые действия, проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на источник.
"Представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней", — сказал собеседник агентства.
В американской администрации советуют израильтянам как можно скорее прекратить вооружённый конфликт с сектором Газа, так как в условиях эскалации конфликта "время играет против Израиля" и в его же интересах "как можно скорее свернуть операции".
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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