Спускаемый модуль космического корабля "Союз" выставили на продажу

Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" впервые выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").

"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", — говорится в описании аппарата на сайте.