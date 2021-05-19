Спускаемый модуль космического корабля "Союз" выставили на продажу
Корпус может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев.
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08". Фото © "Главкосмос"
Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" впервые выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").
"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", — говорится в описании аппарата на сайте.
Цена спускаемого аппарата публично не озвучивается, так как является предметом коммерческих переговоров. Компания готова поставить его за рубеж и оказать полный комплекс услуг по монтажу и установке модуля.
Напомним, "Союз МС-08" — российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трёх членов экипажа 55-й экспедиции.
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