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Спускаемый модуль космического корабля "Союз" выставили на продажу

Корпус может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев.

19 мая, 02:22
<p>Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08". Фото © <a href="https://www.trade.glavkosmos.com/ru/news/3344/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Главкосмос"</a></p>

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08". Фото © "Главкосмос"

Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" впервые выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").

"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", — говорится в описании аппарата на сайте.

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Цена спускаемого аппарата публично не озвучивается, так как является предметом коммерческих переговоров. Компания готова поставить его за рубеж и оказать полный комплекс услуг по монтажу и установке модуля.

Напомним, "Союз МС-08" — российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трёх членов экипажа 55-й экспедиции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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