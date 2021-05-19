В США рассказали о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона

Гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое сможет в случае конфликта нанести удар по России, скоро появится в распоряжении американской армии. Об этом пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.

По его словам, скорость ракеты превышает скорость звука в 17 раз. Она будет способна поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 мили (примерно 2776 километров). Эксперт называет LRHW средством сдерживания, которое поможет снизить риски вооружённого конфликта.

"Россия не более защищена от LRHW, чем, например, Китай. Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на Востоке — вплоть до Москвы", — утверждает Мизоками.

Публицист полагает, что гиперзвуковая ракета при запуске с позиций в Тихом океане сможет достигнуть цели в Южной Корее, на Тайване, в Японии, Филиппинах и Китае. Автор уточняет, что новое вооружение можно запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Тестирование ракеты, по его словам, запланировано на 2023 год.