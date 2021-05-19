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Названы условия для резкого роста курса рубля

На состояние российской валюты влияют цены на нефть, геополитика и коронавирус.

19 мая, 00:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если пандемия будет побеждена. Значительный рост обеспечит сырьевая компонента, но при условии сохранения геополитической стабильности. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", отмечает эксперт.

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По словам аналитика, негативный информационный фон вокруг России отпугивает инвесторов, и, следовательно, позиция рубля слабеет даже среди развивающихся валют. Фактором риска остаётся вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский госдолг. Однако при восстановлении цен на нефть к концу 2021 года рубль укрепится.

Ранее Лайф писал о том, что банкир спрогнозировал курс рубля на грядущей неделе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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