Названы условия для резкого роста курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если пандемия будет побеждена. Значительный рост обеспечит сырьевая компонента, но при условии сохранения геополитической стабильности. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает эксперт.

По словам аналитика, негативный информационный фон вокруг России отпугивает инвесторов, и, следовательно, позиция рубля слабеет даже среди развивающихся валют. Фактором риска остаётся вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский госдолг. Однако при восстановлении цен на нефть к концу 2021 года рубль укрепится.