Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей

Российский рэпер Моргенштерн неосторожно похвастался в "Инстаграме" о количестве слушателей на стриминговом сервисе Spotify и проспорил своему подписчику 1 миллион рублей. Музыкант разместил в сториз скриншот с числом слушателей за месяц в 2,6 миллиона и поспорил, что подписчики не смогут найти российских исполнителей с большим количеством слушателей.

"Найдёте, у кого из Рашки больше, я дам вам лям рублей", — обратился рэпер к фолловерам.

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / morgen_shtern

Одному из подписчиков это удалось. Он ответил артисту скриншотом страницы группы "Тату", у которой оказалось слушателей на сервисе больше трёх миллионов. По всей видимости, он не очень надеялся получить миллион и был удивлён, когда Моргенштерн выполнил обещание. "Кидать" музыкант не стал, более того, в ответ назвал себя "дауном" и перевёл поклоннику деньги, подтвердив это скриншотом с надписью "Тату респект".