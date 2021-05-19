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Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей

Денежный перевод он подтвердил скриншотом и снабдил интересным комментарием в свой адрес.

19 мая, 00:27
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8_av-voEqU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн неосторожно похвастался в "Инстаграме" о количестве слушателей на стриминговом сервисе Spotify и проспорил своему подписчику 1 миллион рублей. Музыкант разместил в сториз скриншот с числом слушателей за месяц в 2,6 миллиона и поспорил, что подписчики не смогут найти российских исполнителей с большим количеством слушателей.

"Найдёте, у кого из Рашки больше, я дам вам лям рублей", — обратился рэпер к фолловерам.

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / morgen_shtern

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / morgen_shtern

Одному из подписчиков это удалось. Он ответил артисту скриншотом страницы группы "Тату", у которой оказалось слушателей на сервисе больше трёх миллионов. По всей видимости, он не очень надеялся получить миллион и был удивлён, когда Моргенштерн выполнил обещание. "Кидать" музыкант не стал, более того, в ответ назвал себя "дауном" и перевёл поклоннику деньги, подтвердив это скриншотом с надписью "Тату респект".

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Ранее Лайф писал, что матерный трек Моргенштерна исключили из плейлиста Евро-2020. Всего же в список вошло около 100 композиций, а официальной песней турнира стала We Are The People от Мартина Гаррикса и участников группы U2.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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