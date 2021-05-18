В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"
О каких конкретно словах турецкого лидера идёт речь, не уточняется.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / АР
США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными", — заявил Прайс.
Прайс призвал президента Эрдогана избегать разжигающих рознь заявлений и предложил объединить усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Какие конкретно высказывания Эрдогана имеются в виду, Прайс не пояснил.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн и обвинил США в "написании истории окровавленными руками".
Комментариев: 0