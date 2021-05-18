В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными", — заявил Прайс.

Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля над ведомством канцлера

Прайс призвал президента Эрдогана избегать разжигающих рознь заявлений и предложил объединить усилия для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Какие конкретно высказывания Эрдогана имеются в виду, Прайс не пояснил.