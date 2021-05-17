Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля над ведомством канцлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре проклял Правительство Австрии, которое подняло над государственными зданиями флаг Израиля. Он высказал предположение, что таким образом Вена хочет "заставить мусульман платить за устроенный ею геноцид евреев".

"Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором", — заявил он.

Флаг Израиля был поднят над ведомством канцлера. Глава Правительства Австрии Себастьян Курц объяснил, что сделано это в знак солидарности с израильским народом. Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.