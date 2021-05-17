Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля над ведомством канцлера
Турецкий лидер счёл этот шаг знаком того, что Вена "отождествляет себя с террором".
Федеральное ведомство канцлера Австрии. Фото © Twitter / sebastiankurz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре проклял Правительство Австрии, которое подняло над государственными зданиями флаг Израиля. Он высказал предположение, что таким образом Вена хочет "заставить мусульман платить за устроенный ею геноцид евреев".
"Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором", — заявил он.
Флаг Израиля был поднят над ведомством канцлера. Глава Правительства Австрии Себастьян Курц объяснил, что сделано это в знак солидарности с израильским народом. Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн и обвинил США в "написании истории окровавленными руками".
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