В ход пошли даже клюшки: 13-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду
Разнимать юных спортсменов пришлось тренерам и родителям. Встречу завершили досрочно.
Массовая драка в финале детского хоккейного турнира в Саратове. Видео © Соцсети
В Саратове финальный поединок детского хоккейного турнира среди команд 13-летних спортсменов "Айсберг" из Горячего Ключа Краснодарского края и "Олимп" из Самары завершился "ледовым побоищем".
К концу третьего периода лидировал "Айсберг" со счётом 6:3. Во время игры атмосфера между игроками была накалена — всё время происходили мелкие стычки. Когда игра должна была возобновиться вбрасыванием в зоне "Айсберга" за минуту до конца встречи, на льду началась драка между всеми игроками команд. В потасовке приняли участие даже хоккеисты со скамеек запасных. При этом юные спортсмены пустили в ход не только кулаки и ноги, но и клюшки.
Судьи долгое время не могли остановить драку, пока на лёд не вышли тренеры и родители юных спортсменов. После того как драка была остановлена, арбитры приняли решение не доигрывать матч, а завершить встречу досрочно. Победителем был признан "Айсберг" со счётом 6:3.
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