В ход пошли даже клюшки: 13-летние хоккеисты устроили массовую драку на льду

К концу третьего периода лидировал "Айсберг" со счётом 6:3. Во время игры атмосфера между игроками была накалена — всё время происходили мелкие стычки. Когда игра должна была возобновиться вбрасыванием в зоне "Айсберга" за минуту до конца встречи, на льду началась драка между всеми игроками команд. В потасовке приняли участие даже хоккеисты со скамеек запасных. При этом юные спортсмены пустили в ход не только кулаки и ноги, но и клюшки.